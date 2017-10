Bovespa abre em alta, enquanto mercado monitora plenário da Câmara

A Bovespa abriu em alta na manhã desta quarta-feira, 25, em que o mercado acompanha a sessão, no plenário da Câmara, em que será votada a segunda denúncia criminal contra o presidente da República, Michel Temer. Às 10h30, o Ibovespa subia 0,66%, aos 76.853,14 pontos, conduzido pelas ações dos bancos e da Petrobras, e na contramão dos índices futuros em Wall Street.

Pouco antes do fechamento deste texto, a Câmara registrava presença de 190 parlamentares - desses, 117 estavam no plenário. Para o início do processo de votação, é necessário o registro de pelo menos 342 deputados na sessão plenária.

Apesar do consenso de que a matéria tende a ser barrada na Casa, os investidores estarão de olho no placar da votação, que servirá como um termômetro do apoio a Temer no Congresso e mostrará se o presidente terá capital político para aprovar mudanças na Previdência neste ano.

Pela manhã, o relator da reforma, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), afirmou que espera retomar as discussões pela aprovação da proposta logo após a votação desta quarta.