Bovespa abre em alta, em dia de vencimento de Ibovespa Futuro

- Divulgação

A Bovespa abriu em alta nesta quarta-feira, 18, dia de vencimento de Ibovespa Futuro, recuperando parte das perdas da véspera. Às 10h30, o índice à vista subia 0,52%, aos 76.630 pontos, em linha com os ganhos vistos no pré-mercado em Wall Street e nas praças acionárias da Europa.

Internamente, o mercado monitora a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, que retomou a sessão de debates em torno da denúncia criminal contra o presidente Michel Temer, mas logo depois foi encerrada a pedido da oposição, que exigiu a abertura de um novo painel de votação.

No cenário internacional, os investidores seguem de olho em sinais do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), que nesta tarde, às 15 horas, divulga o Livro Bege.

Na terça-feira, após o fechamento, o presidente da regional da Pensilvânia, Patrick Harker, projetou mais uma alta de juros neste ano e outras três em 2018.

Além disso, há expectativa pela escolha do próximo presidente do banco central norte-americano, que pode ser mais "hawkish" (mais dura) que a atual, Janet Yellen, que deixa o cargo em fevereiro do ano que vem.