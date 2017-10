Bovespa abre em alta e tenta recuperação

A Bovespa iniciou os negócios em alta nesta terça-feira, 10, recuperando parte das perdas de 1,16% acumuladas nas últimas duas sessões. Com a volta do referencial de Wall Street, onde os bancos norte-americanos retomam as operações após um feriado, o Ibovespa avançava 0,93%, aos 76.430,45 pontos, às 10h29.

Em Nova York, a sinalização também é positiva, o que tende a amparar a Bolsa doméstica.

Já as praças acionárias da Europa operam majoritariamente em baixa no período da manhã, com as atenções voltadas para os desdobramentos do movimento separatista da Catalunha, que pode levar ao fim da Espanha unificada.

O líder da região Carles Puigdemont fará um discurso sobre o plebiscito nesta terça, às 13 horas (de Brasília).

