Bovespa abre em alta e retoma nível dos 66 mil pontos

A Bovespa retomou os negócios em alta nesta terça-feira, 2, ajustando-se aos ganhos apurados em Wall Street na véspera e em meio à valorização das commodities. O bom humor é generalizado e as blue chips sobem em bloco, o que impulsionou o índice à vista a romper mais cedo o patamar dos 66 mil pontos. Às 10h28, o Ibovespa avançava 1,19%, aos 66.175,94 pontos, em linha com o sinal positivo nos futuros em Nova York.

Na segunda-feira, por lá, o Nasdaq fechou em novo recorde e o destaque foi o setor bancário, que avançou apesar de comentários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que falou sobre a divisão de grandes instituições financeiras. Na Europa, as bolsas também retornam do feriado do Dia do Trabalhador em tom positivo, digerindo balanços fortes, enquanto aguardam o segundo turno da eleição presidencial na França, no domingo.

No cenário doméstico, as atenções dos investidores seguem voltadas para o andamento do parecer da reforma da Previdência na comissão especial da Câmara. O governo quer concluir a votação na comissão até quinta-feira e a expectativa é de que até julho a proposta tenha passado pelo plenário da Câmara e do Senado.

