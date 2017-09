Bovespa abre em alta e recupera parte das perdas recentes

A Bovespa abriu em alta nesta sexta-feira, 29, recuperando parte das perdas de 3,21% registradas nas últimas seis sessões. Às 10h25, o principal índice da Bolsa brasileira subia 0,84%, aos 74.197,97 pontos, neste pregão que deve ser de ajustes ao fechamento do terceiro trimestre do ano.

No exterior, os índices futuros em Wall Street sinalizam uma abertura indefinida, em meio à falta de detalhamento sobre o novo plano tributário de Donald Trump. Já as praças acionárias da Europa avançam digerindo indicadores da região divulgados mais cedo, como a inflação abaixo do esperado na zona do euro.

