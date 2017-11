Bovespa abre em alta de olho em Previdência

A Bovespa abriu em alta nesta quarta-feira, 8, recuperando parte das perdas de 2,55% de terça-feira, quando registrou o menor nível dos últimos dois meses. O foco dos mercados continua na reforma da Previdência, após a péssima reação nos investidores na véspera, quando o presidente Michel Temer admitiu uma derrota em relação à aprovação da proposta no Congresso.

Negando ter "jogado a toalha", o governo mudou o tom e neste momento Temer está reunido no Palácio do Planalto para tratar do tema com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles; o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ); e o relator da reforma na comissão especial na Câmara, deputado Arthur Maia (PPS-BA), entre outros.

Uma entrevista coletiva foi marcada para esta tarde, às 18 horas.