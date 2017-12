Bovespa abre em alta com percepção de avanço da Previdência

"O que for razoável, o que for justo, o governo faz. O governo acredita no diálogo, isso é fundamental", afirmou o ministro, durante fórum sobre o tema promovido pelo Estadão na capital paulista. - Arquivo/ABr

A Bovespa abriu em alta nesta segunda-feira, 11, embalada pela percepção de avanço nos esforços do governo para aprovar a reforma da Previdência neste ano na Câmara. Foi bem recebida pelo mercado a confirmação de que a pauta entrará no calendário de discussões da Casa na quinta-feira, conforme o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e que a votação pode ocorrer na próxima semana, a última de trabalho dos parlamentares em 2017.

No domingo, o presidente Michel Temer disse acreditar que partidos do Centrão vão obrigar suas bancadas no Congresso a votar em bloco a favor da proposta.

Às 10h35, o Ibovespa avançava 0,73%, aos 73.264,70 pontos, amparado pelas principais blue chips.

Pouco antes do fechamento deste texto, o ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência da República, Wellington Moreira Franco, disse que, para obter apoio à reforma da Previdência, o governo segue aberto a negociar concessões a deputados.

"O que for razoável, o que for justo, o governo faz. O governo acredita no diálogo, isso é fundamental", afirmou o ministro, durante fórum sobre o tema promovido pelo Estadão na capital paulista.