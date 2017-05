Bovespa abre em alta com exterior

A Bovespa abriu em alta na manhã desta terça-feira, 9, em linha com o sinal positivo que predomina nos mercados acionários internacionais. Às 10h30, o Ibovespa avançava 0,39%, aos 65.789,43 pontos.

Os ganhos são conduzidos principalmente pelas ações da Vale, em alta de 1,31% (ON) e 1,74% (PNA), na esteira da recuperação dos preços do minério de ferro no mercado chinês. Mas os papéis de Petrobras também sobem, na contramão do petróleo, assim como os dos bancos, amparando o índice à vista.

Em Brasília, a comissão especial da reforma da Previdência da Câmara se reúne na manhã desta terça para apreciar dez destaques ao texto-base do relator, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA).

A sessão estava marcada para começar às 9h30, mas está atrasada, pois ainda não há quórum suficiente para abrir os trabalhos.

Dois destaques foram retirados por parlamentares. Paralelamente, o mercado segue de olho nos esforços do governo para obter os 308 votos necessários para a aprovação da proposta no plenário da Casa.

Veja Também

Comentários