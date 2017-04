Bovespa abre em alta com exterior e commodities

A Bovespa abriu em alta nesta quarta-feira, 19, amparada pela recuperação das praças acionárias da Europa e dos índices futuros em Wall Street, além da recomposição dos preços das commodities. Às 10h29, o Ibovespa avançava 0,43%, aos 64.433,76 pontos.

Os ganhos são conduzidos principalmente pelas ações da Vale, que sobem 2,52% (ON) e 2,28% (PNA), beneficiadas pela valorização de mais de 2,0% no minério de ferro no mercado chinês.

Internamente, a expectativa é pelo parecer do deputado Arthur Maia (PPS-BA) sobre a reforma da Previdência, que deve ser lido na Câmara no período da manhã. A discussão sobre calendário de votação atrasa o início da sessão na comissão especial. Há neste momento um impasse entre parlamentares da oposição e da base aliada em relação ao rito da matéria.

A oposição pediu ao relator que, após a leitura desta quarta, o relatório seja discutido na próxima semana e só seja votado na semana seguinte no colegiado. O governo, porém, quer que a discussão e a votação do parecer ocorram já na próxima semana, para que a proposta possa ser votada no plenário da Casa a partir de 8 de maio.

Se não chegarem a um entendimento, a oposição promete tentar protelar a votação, por meio de um "kit obstrução", com longos discursos e apresentação de requerimentos de retirada de pauta ou adiamento de discussão.

