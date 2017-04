Bovespa abre em alta com commodities e dado forte de emprego nos EUA

A Bovespa abriu em firme alta nesta quarta-feira, 5, amparada pela recuperação das commodities como petróleo e minério de ferro e pelo fortalecimento dos índices futuros das bolsas em Nova York. O ânimo do mercado é motivado pela pesquisa da ADP, que mostrou mais cedo que o setor privado dos EUA criou 263 mil empregos em março, número bem acima do previsto por analistas, de geração de 180 mil vagas.

O dado eleva as expectativas sobre o relatório oficial do mercado de trabalho, que sai na sexta-feira, e ampara as chances de um ciclo de alta mais forte dos juros norte-americanos. Às 10h28, o Ibovespa avançava 0,56%, aos 66.097,29 pontos, em linha com Wall Street.

Entre as blue chips, os ganhos são conduzidos principalmente pelas ações da Vale, que sobem 2,48% (ON) e 2,31% (PNA), na esteira das pares negociadas na Europa como BHP e Rio Tinto.

Com a retomada dos mercados chineses após um feriado nacional de dois dias, os futuros de cobre operam em alta nesta manhã, assim como as cotações do minério de ferro.

As ações da Petrobras, por sua vez, avançam 1,49% (ON) e 1,62% (PNA), enquanto os contratos futuros de petróleo em Londres e em Nova York ampliam os ganhos após novos dados mostrarem que os estoques dos EUA estão em queda e diante de evidências de cortes na oferta em outras partes do mundo.

