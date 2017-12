Bovespa abre em alta com bom humor externo

A Bovespa abriu em alta nesta segunda-feira, 4, em linha com os fortes ganhos vistos nos mercados acionários na Europa e nos índices futuros em Wall Street, que sobem em reação positiva à aprovação da proposta de reforma tributária pelo Senado norte-americano no sábado. Às 10h30, o Ibovespa subia 0,22%, aos 72.437,55 pontos.

Os ganhos são conduzidos principalmente pelas ações da Vale, em alta de 1,35% (ON), e das siderúrgicas, na esteira da valorização do preço do minério de ferro no mercado chinês. Mas o setor financeiro também exibe alta moderada, ajudando a amparar o índice à vista.

Internamente, o mercado avalia os efeitos da força-tarefa do governo nas chances de aprovação da reforma da Previdência no plenário da Câmara neste ano, mas por hora a influência é limitada nos negócios em Bolsa.

Depois de uma série de encontros com integrantes da coalizão ao longo do fim de semana, o presidente Michel Temer pediu aos partidos da base para que fechem questão sobre o tema. Uma reunião foi marcada para quarta-feira, no Palácio da Alvorada, para que seja feita uma nova contagem de votos.