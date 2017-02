Bovespa abre em alta com ajuda da Vale, enquanto dólar renova mínimas

A Bovespa abriu em alta nesta sexta-feira, 10, conduzida principalmente pelo avanço de mais de 3,0% das ações da Vale. Os papéis da companhia são beneficiados pela valorização do minério de ferro no exterior e por dados favoráveis da balança comercial da China, conhecidos nesta madrugada.

O destaque ficou por conta das importações de petróleo e de minério, que subiram na comparação anual de janeiro.

Às 10h40, o principal índice da Bolsa avançava 0,43%, aos 65.242,55 pontos, em linha com a indicação positiva do pré-mercado em Wall Street. No mesmo horário, Vale ON e PNA subiam 3,83% e 3,75%, respectivamente.

Apesar do sinal positivo do Ibovespa nesta manhã, operadores comentam que a tendência é de que o ímpeto dos investidores seja limitado, uma vez que o índice à vista vem de três sessões seguidas de ganhos, com valorização acumulada de 1,52%, e também porque as polêmicas envolvendo membros da base do governo Michel Temer podem inibir a tomada de posições antes do fim da semana.

