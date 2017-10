Bovespa abre em alta, beneficiada pelo exterior

A Bovespa abriu em alta nesta sexta-feira, 20, acompanhando o bom desempenho dos mercados acionários internacionais em meio ao otimismo em relação à reforma tributária proposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que pode ter apoio no Congresso. Essa percepção ganhou força na noite de quinta, após a aprovação do Orçamento no Senado.

Às 10h35, o Ibovespa avançava 0,59%, aos 76.735,04 pontos, em linha com a sinalização positiva para os futuros em Wall Street e com a elevação das praças acionárias na Europa.

No Ibovespa, os ganhos são conduzidos principalmente pelas ações da Vale, em alta de 1,70% (ON) e 1,60% (PNA), na esteira da recuperação dos preços do minério de ferro do tombo da véspera.

No porto de Quingadao, na China, o insumo subiu 2,60% nesta sexta, cotado a US$ 62,46 a tonelada seca.

O apetite global dos investidores por ativos de risco é estimulado ainda pelo favoritismo do diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Jerome Powell na disputa pela presidência do banco central norte-americano, no lugar de Janet Yellen.

As apostas nesse sentido saltaram para 65% na noite de quinta, após o site Politico informar que Powell, visto como "dovish" (leve), é o favorito de Trump. Além de Powell, são cotados a atual presidente do Fed, o ex-diretor da instituição Kevin Warsh, o economista John Taylor e o diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Gary Cohn.