Bovespa abre em alta, acima dos 67 mil pontos

A Bovespa abriu em firme alta e já acima do patamar dos 67 mil pontos na manhã desta quarta-feira, 10, amparada pela recuperação do petróleo no exterior e pelo otimismo do mercado em relação ao andamento da reforma da Previdência, que foi encaminhada para o plenário da Câmara na terça-feira.

Às 10h30, o Ibovespa avançava 1,19%, aos 67.068,64 pontos, enquanto no exterior os futuros das bolsas de Nova York oscilavam ao redor da estabilidade.

No cenário político, agradou também aos investidores a notícia de que o presidente Michel Temer e o líder do PMDB do Senado, Renan Calheiros (AL), chegaram a um entendimento para que o senador não dificulte a votação da reforma trabalhista na Casa.

Há também expectativa sobre o depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao juiz federal Sérgio Moro, em Curitiba, no período tarde.

