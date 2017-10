Bovespa abre de lado em compasso de espera por PIB dos EUA

A Bovespa abriu rondando a estabilidade nesta sexta-feira, 27, em compasso de espera pelo principal dado do dia, a primeira estimativa do Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre dos Estados Unidos, que será conhecida pela manhã. Às 10h25, o Ibovespa recuava 0,15%, aos 75.786,98 pontos.

Em Wall Street, os índices futuros das bolsas de Nova York sinalizam uma abertura positiva, em meio a especulações sobre a troca de comando no Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

As apostas se concentram em Jerome Powell, diretor do Fed, e John Taylor, da Universidade Stanford, o que representaria um risco já que o professor é considerado "hawkish", ou seja, inclinado a uma aceleração do aperto monetário em função dos efeitos inflacionários da reforma tributária proposta pelo presidente dos EUA, Donald Trump.