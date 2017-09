Bom resultado do setor externo em agosto está ligado à balança, diz BC

O Chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha, chamou atenção nesta terça-feira, 26, mais uma vez, para o bom resultado da conta comercial brasileira, dentro do balanço de pagamentos. Em agosto, o superávit comercial foi de US$ 5,325 bilhões e, no ano, ele já chega a US$ 46,303 bilhões.

Ele destacou que o resultado da conta corrente em agosto, de déficit de US$ 302 milhões, ficou muito próximo da estabilidade. "A conta corrente em agosto faz com que permaneça a trajetória de redução dos déficits", pontuou. "Em valores acumulados, os US$ 3,013 bilhões de déficit em 2017 são o melhor resultado desde 2007", citou.

De acordo com Rocha, o resultado da conta corrente em agosto está ligado principalmente ao desempenho da balança comercial. "As exportações seguem crescendo e também vemos crescimento das importações nos últimos meses", afirmou. "Esse crescimento de importações está ligado à recuperação da economia."

Ainda assim, segundo ele, a alta das exportações é mais intensa que a verificada entre as importações, o que torna a balança comercial favorável. No acumulado de 2017 até agosto, as exportações já somam US$ 145,605 bilhões, enquanto as importações atingiram US$ 99,303 bilhões. "As importações devem crescer mais a partir do ano que vem, em função do crescimento econômico", disse.

