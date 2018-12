Bolsonaro tem razão quando diz que é difícil empreender no Brasil, diz CNI

O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Andrade, disse nesta quarta-feira, 5, que concorda com o presidente eleito Jair Bolsonaro quando ele diz que é "difícil empreender no Brasil". Na terça-feira, Bolsonaro disse que é "difícil ser patrão no Brasil" e sugeriu que podem ser feitas novas mudanças nas regras trabalhistas.

"O presidente eleito tem razão que é difícil empreender no Brasil", disse Andrade na saída do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede do governo de transição em Brasília. Ele citou como exemplo dificuldades em diversas áreas como insegurança jurídica, problemas tributários, trabalhistas e ambientais.

"Mas, por outro lado, os brasileiros são muito empreendedores. Ele (o brasileiro) tem muito mais interesse em empreender do que em ser um trabalhador com carteira assinada", completou.

Andrade afirmou que vê com "bons olhos" a unificação dos impostos. "Nós acreditamos que você tem que ter um imposto muito mais sobre valor agregado, um imposto sobre consumo, uma simplificação dos impostos", disse.

Na linha do que o presidente eleito disse sobre a reforma trabalhista, Andrade concordou que ainda é possível regular alguns pontos da reforma, sem que o trabalhador perca direitos básicos.

"Facilitaria muito você poder discutir com cada contratado a forma do contrato", afirmou o empresário.