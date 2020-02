Bolsonaro reitera viagem aos EUA em março e intenção de trazer fábrica da Tesla

O presidente Jair Bolsonaro reiterou nesta sexta-feira, 21, que pretende ir aos Estados Unidos em março e confirmou que deve tentar atrair para o Brasil uma fábrica da montadora de carros elétricos de luxo Tesla. "Em março estarei nos Estados Unidos. Em nossa extensa agenda a possibilidade da Tesla no Brasil", escreveu o presidente no Twitter.

Na quinta-feira, 20, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) havia publicado em uma rede social que havia interesse do Brasil em trazer uma unidade da Tesla para o País. Ele disse ter participado de teleconferência com o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, para tratar sobre o assunto.

A empresa americana se notabilizou pela produção de carros elétricos com grande autonomia de bateria, mas também atua no mercado de energia solar. O carro mais em conta produzido pela companhia, o "modelo 3", custa US$ 39.990 nos Estados Unidos, o equivalente a R$ 175.448,13, com o dólar à cotação atual, em R$ 4,3873.