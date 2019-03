Bolsonaro nos EUA está cumprindo o que prometeu na campanha, diz Flávio

O senador Flávio Bolsonaro (PSL/RJ) defendeu nesta terça-feira, 19, a viagem de seu pai e presidente da República, Jair Bolsonaro, aos Estados Unidos. Segundo Flávio, o presidente está cumprindo o que prometeu em sua campanha.

"A gente tem que se aproximar de países que podem ser grandes parceiros comerciais nossos. E ele está cumprindo aquilo que prometeu na campanha, de reforçar as relações bilaterais. A gente tem que reforçar com países que podem agregar muito ao Brasil e resultar em gerações de empregos, em melhoria da nossa tecnologia. Então acho que está no caminho certo", disse Flávio Bolsonaro.

O senador comentou ainda a possibilidade de o Brasil entrar para a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), após a afirmação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que apoiará o pleito brasileiro.

"O Trump se manifestou a favor, então acho que é uma sinalização importante da confiança e da credibilidade que o Brasil começa a resgatar com o governo Bolsonaro. Então claro que é importante, é uma sinalização pro mundo de que o Brasil está alinhado com as pautas que vão gerar desenvolvimento e emprego aqui na nossa região", avaliou Flávio Bolsonaro.