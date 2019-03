Bolsonaro: 'Esperamos que a reforma da Previdência não seja muito desidratada'

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira, 7, em transmissão ao vivo via Facebook que o Congresso vai ser soberano na reforma da Previdência, mas que ele espera que a medida não seja muito "desidrata" pelos parlamentares. "Pretendemos, sim, aprovar esta reforma que está lá (no Congresso). Só esperamos que ela não seja muito desidratada", disse o presidente.

Bolsonaro voltou a dizer que a reforma da Previdência é necessária para que o Brasil "não se transforme numa Grécia". Na transmissão ao vivo, Bolsonaro teve a companhia do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, e do porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros.