Bolsonaro e Guedes reúnem-se com governadores do Nordeste no Planalto

O presidente Jair Bolsonaro recebe nesta tarde de quinta-feira, 9, governadores do Nordeste para audiência no Palácio do Planalto. Os ministros da Economia, Paulo Guedes, da Secretaria de Governo, Carlos Alberto Santos Cruz, de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e o Advogado-Geral da União, Luiz de Almeida, acompanham a reunião.

Dentre os governadores que estarão no encontro com o presidente está o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD). Os demais não constam da agenda oficial de Bolsonaro. A Presidência não detalhou qual é a pauta do encontro.

Na quarta, 25 governadores se reuniram com Bolsonaro em um café da manhã e parte deles afirmou ter saído frustrada porque esperavam que o governo apresentasse medidas concretas de socorro aos Estados.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), afirmou que esperava ver o texto final do chamado plano Mansueto, que está sendo construído pela equipe econômica para dar aos Estados capacidade de recuperação fiscal ao permitir que eles possam contrair empréstimos com aval da União.

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), endossou a reclamação. "Há um interesse do governo federal, mas não tem desembolso federal. Há uma demora no anúncio do plano Mansueto", disse. Já o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), afirmou que o governo não pode fazer "chantagem" com os governadores em troca de apoio pela aprovação da reforma da Previdência no Congresso.