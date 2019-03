Bolsonaro diz no Twitter que governo estuda reduzir impostos de empresas

"Buscaremos acordos concretos nas áreas de ciência, tecnologia, defesa, entre outras. Ótimas expectativas! Israel é uma nação amiga e juntos temos muito a somar", disse ontem também pelo twitter Bolsonaro - Foto: Divulgação

O Ministério da Economia estuda reduzir impostos de empresas a fim de impulsionar a economia brasileira, nos moldes dos Estados Unidos, informou neste sábado, 30, no twitter o presidente Jair Bolsonaro. O objetivo, afirma, é gerar competitividade interna, empregos, barateamento do produto e competitividade também no exterior, "a exemplo de @realDonaldTrump, nos EUA."

Bolsonaro explica que a ideia seria a troca pela cobrança de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) sobre os dividendos. Conforme ele, desde 1995 o País não cobra IR sobre a parcela do lucro distribuída aos acionistas de uma companhia, na contramão da prática internacional.

"Atualmente, as empresas do Brasil que lucram mais de R$ 20 mil por mês pagam 25% de IRPJ e 9% Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), totalizando 34%", escreveu.

O presidente viaja neste sábado para Israel. Ontem, o porta-voz da Presidência da República, general Otávio Santana do Rêgo Barros disse que Bolsonaro deverá discutir e assinar acordos em diversas áreas como defesa, saúde, serviços aéreos e educação.

"Buscaremos acordos concretos nas áreas de ciência, tecnologia, defesa, entre outras. Ótimas expectativas! Israel é uma nação amiga e juntos temos muito a somar", disse ontem também pelo twitter Bolsonaro.