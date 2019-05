Bolsonaro diz ao SBT que há interesse no Congresso para aprovar reforma

Em entrevista exibida nesta noite de quinta-feira, 2, pelo SBT, o presidente Jair Bolsonaro disse que tem conversado com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), sobre a tramitação da reforma da Previdência no Congresso e que tem percebido que há interesse das lideranças partidárias para aprovar a proposta.

Bolsonaro comentou ainda a crise da Venezuela e afirmou que o presidente Nicolás Maduro é "apenas instrumento" de organizações comandadas por narcotraficantes.

No entanto, mostrou que está mais preocupado com a Argentina do que com a Venezuela. "A Argentina está próxima de realizar eleições e pode voltar (a ser presidida) pela senhora Cristina Kirchner", disse.