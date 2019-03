Bolsonaro continua reunido com ministro da Defesa e Mourão no Alvorada

O presidente da República, Jair Bolsonaro, continua reunido com o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, no Palácio da Alvorada. O vice-presidente Hamilton Mourão também ainda está presente ao encontro, que começou por volta das 10 horas e tinha outros participantes. A pauta do encontro é a proposta de reforma da Previdência dos militares, que deve ser entregue ainda hoje ao Congresso.

O líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo (PSL-GO), deixou a reunião pouco antes do fechamento deste texto, mas disse que o presidente da República ainda discute a proposta.

Somente depois que houver uma decisão sobre o texto final do projeto é que alguma autoridade será designada a falar com a imprensa.

Já deixaram o Alvorada o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, o ministro da Secretaria de Governo, Alberto Santos Cruz, e os comandantes da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar Antônio Carlos Moretti Bermudez, do Exército, Edson Leal Pujol, e da Marinha, Almirante de Esquadra Ilques Barbosa Júnior.