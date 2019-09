Bolsonaro comemora no Twitter dados do Caged

O presidente Jair Bolsonaro publicou nesta quarta-feira, 25, em sua conta oficial no Twitter dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), que apontam geração de mais de 121 mil novos empregos de carteira assinada no mês de agosto. "Foi o melhor resultado para o período em 6 anos. O Brasil segue se recuperando", comemorou.

Também nesta quarta-feira, pesquisa CNI/Ibope mostrou que a área econômica teve os maiores índices de insatisfação dos brasileiros com o governo Bolsonaro, entre junho e setembro.

Segundo o levantamento, a desaprovação das políticas do governo é maior em relação aos impostos (62%), seguidos pela taxa de juros (61%) e combate ao desemprego (59%).