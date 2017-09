Bolsas fecham sem direção única em NY, com Coreia do Norte e reforma na saúde

Os mercados acionários americanos fecharam sem direção única nesta sexta-feira, 22, terminando próximos da estabilidade, com as tensões geopolíticas envolvendo a Coreia do Norte impondo um teto nas negociações.

O índice Dow Jones fechou em queda de 0,04%, aos 22.349,59 pontos; o S&P 500 avançou 0,06%, aos 2.502,22 pontos; e o Nasdaq teve alta de 0,07%, aos 6.426,92 pontos. Na semana, o Dow Jones teve ganho de 0,27%, enquanto S&P 500 e Nasdaq enfrentaram perdas de 0,04% e 0,48%, respectivamente.

A Coreia do Norte voltou ao centro das atenções dos investidores depois que o ministro de Relações Exteriores do país, Ri Yong Ho, afirmou que existem planos de um teste de bomba nuclear de "escala sem precedentes" a ser realizado no Oceano Pacífico. Com as tensões geopolíticas acentuadas, investidores migraram para ativos considerados mais seguros, saindo dos mercados acionários.

No entanto, o movimento não durou todo o pregão. A retórica beligerante entre Estados Unidos e Coreia do Norte deu gás a papéis de defesa, como Boeing (+0,16%), Lockheed Martin (+0,17%) e United Technologies (+0,45).

Outro setor que se destacou no dia foi o de saúde, cujas empresas ganharam fôlego após o novo esforço republicano para revogar e substituir o Obamacare parecer falhar. Na tarde desta sexta-feira, o senador republicano John McCain disse que não apoiaria a mais recente proposta de seu partido de reforma na saúde, provavelmente colocando fim ao impulso dos senadores republicanos nesse setor. A oposição de McCain faria uma aprovação do projeto quase impossível, já que outros dois senadores republicanos se posicionaram contrários ou sinalizaram preocupações quanto à proposta. A Cigna subiu 0,33%, a Aetna ganhou 0,12% e o HCA Holdings teve alta de 0,73%. Fonte: Dow Jones Newswires

