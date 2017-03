Bolsas fecham sem direção única em NY, à espera de votação sobre saúde

As bolsas de Nova York fecharam sem direção única nesta sexta-feira, 4, à espera da votação do projeto do Partido Republicano para a área da saúde na Câmara dos Representantes, A votação, porém, foi novamente adiada.

O índice Dow Jones fechou em baixa de 0,29%, aos 20.596,72 pontos; o S&P 500 recuou 0,08%, para 2.343,98 pontos; já o Nasdaq avançou 0,19%, para 5.828,74 pontos. Na semana, os três índices registraram queda: 1,52%; 1,44%; e 1,22%, respectivamente.

A votação do projeto de saúde republicano pautou o dia nos mercados acionários americanos, com os investidores cautelosos devido ao projeto ser o primeiro teste de fogo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no Congresso. O bilionário apoiou a proposta de reforma da Câmara e fez três comícios no país para, entre outras coisas, dar sustentação aos líderes republicanos. A votação deveria ocorrer na última quinta-feira, mas foi adiada para esta sexta-feira. Pouco antes do fechamento das bolsas, foi anunciado um novo adiamento.

"Você não sabe o que acontecerá com o restante da agenda de Trump até que não se tenha uma definição da votação", disse Justin Wiggs, diretor-gerente de negociação de ações da Stifel Economics. Após o projeto de saúde, o presidente já declarou que irá enviar ao Congresso sua proposta de reforma tributária.

Desde as eleições, os mercados acionários renovaram recordes com a expectativa de uma agenda a favor dos negócios durante o governo Trump. Ações de bancos, que foram algumas das mais beneficiadas, caíram nesta sexta-feira, com uma maior incerteza no cenário político dos EUA. O Goldman Sachs caiu 1,50%; o JPMorgan recuou 0,11%; e o Morgan Stanley baixou 0,31%.

Já ações de companhias ligadas ao setor de saúde também foram prejudicadas pela decisão. A Pfizer perdeu 0,85%; a UnitedHealth teve baixa de 0,18%; e a Novartis caiu 0,08%. Fonte: Dow Jones Newswires

