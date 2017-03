Bolsas fecham na maioria em queda em Nova York

As bolsas de Nova York recuaram em sua maioria na sessão desta quarta-feira, 8, pressionadas por ações de companhias ligadas ao setor de energia.

O índice Dow Jones fechou em queda de 0,33%, aos 20.855,73 pontos, o S&P 500 recuou 0,23%, aos 2.363,98 pontos. O Nasdaq, porém, destoou dos demais e avançou 0,06%, para 5.837,55 pontos.

Ações de companhias de energia recuaram no pregão de hoje, acompanhando a queda de mais de 5% nos preços do petróleo, que reagiram ao relatório semanal de estoques do Departamento de Energia (DoE) dos Estados Unidos. A Chevron recuou 1,97%, a ExxonMobil perdeu 1,81% e a ConocoPhillips teve baixa de 3,79%.

Entre outra ações em foco, Urban Outfitters caiu 2,6%, após a companhia informar que seu lucro caiu pelo terceiro ano consecutivo. No geral, porém, o balanço das empresas que integram o S&P 500 voltaram a mostrar crescimento, após cinco trimestres consecutivos de contração, segundo a FactSet.

Muitos investidores estão à espera das reuniões de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), na quinta-feira, e do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), em 14 e 15 de março. A expectativa é que o Fed eleve os juros neste mês. A política monetária mais relaxada beneficiou os mercados acionários nos últimos anos, mas as ações têm resistido aos sinais de que o Fed pode elevar os juros mais rápido do que até então avaliado.

Hoje, o relatório de geração de vagas no setor privado dos EUA do ADP veio forte, o que reforçou a expectativa de uma alta de juros. Na sexta-feira, 10, será divulgado o relatório mensal de empregos (payroll). Fonte: Dow Jones Newswires

