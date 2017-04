Bolsas fecham na maioria em baixa, com foco em balanços e indicadores

As bolsas europeias fecharam na maioria em baixa nesta sexta-feira, 28, de olho em balanços e notícias corporativas. Além disso, investidores reagiram a dados importantes, entre eles o Produto Interno Bruto (PIB) de algumas das principais economias da região.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em queda de 0,09% (0,34 pontos), em 387,45 pontos. Na semana, o Stoxx 600 teve ganho de 2,47%.

Entre os indicadores, o PIB da França cresceu 0,3% no primeiro trimestre ante o anterior, um pouco abaixo da previsão de +0,4% dos analistas. No Reino Unido, o PIB também avançou 0,3% ante o anterior, uma desaceleração ante a expansão de 0,7% do trimestre anterior e abaixo da expectativa de +0,4%. Na zona do euro, o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) subiu 1,9% na comparação anual de abril, acima do aumento de 1,5% do mês anterior. O núcleo do índice, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, teve alta de 1,2%, ainda abaixo da meta de quase 2% do Banco Central Europeu (BCE).

Entre os balanços, Royal Bank of Scotland (RBS) revelou números que vieram acima das expectativas do mercado, o que impulsionou a ação. Na Espanha, CaikaBank avançou pelo mesmo motivo. Barclays, por outro lado, decepcionou pelos resultados de sua área de comércio de títulos. No setor farmacêutico, a Sanofi teve bons resultados e as ações também avançaram.

Na bolsa de Londres, o índice FTSE-100 fechou em queda de 0,46%, em 7.203,94 pontos, mas na semana avançou 1,26%. Entre as ações em foco, RBS avançou 4,74% e Lloyds subiu 0,33%, mas Barclays teve baixa de 5,22%. Entre os papéis mais negociados, Golden Saint Resources caiu 10% e Standard Chartered recuou 2,71%.

Em Frankfurt, o índice DAX recuou 0,05%, em 12.438,01 pontos. Na semana, o DAX avançou 3,23%. Deutsche Bank teve queda de 1,02% e RWE caiu 1,32%. Já E.ON teve alta de 0,55%, no setor de energia, e a companhia aérea Lufthansa subiu 0,19%.

Na bolsa de Paris, o índice CAC-40 teve baixa de 0,08%, para 5.267,33 pontos. Na semana, por outro lado, o CAC-40 teve ganho de 4,11%. Orange caiu 2,34% e Avanquest teve baixa de 3,66%, mas Crédit Agricole avançou 0,55% e Total teve baixa de 0,24%. Peugeot subiu 1,99%, mas BNP Paribas recuou 0,32%.

Na bolsa de Milão, o índice FTSE-MIB subiu 0,06%, a 20.609,16 pontos. Na comparação semanal, o FTSE-MIB avançou 4,39%. Entre os bancos, Intesa Sanpaolo avançou 0,07% e Banco BPM teve ganho de 0,45%, mas UniCredit recuou 0,07%.

Na Espanha, o índice IBEX-35 fechou em alta de 0,30% na bolsa de Madri, para 10.715,80 pontos, e avançou 3,26% na semana. Santander avançou 0,76% e Bankia teve alta de 1,46%, mas BBVA recuou 1,42% e Banco de Sabadell teve baixa de 0,17%. Iberdrola ganhou 0,06%. CaikaBank se destacou e subiu 3,35%.

Em Lisboa, o índice PSI-20 teve queda de 0,16%, para 5.033,66 pontos. Na semana, o PSI-20 teve alta de 3,22%. Banco Comercial Português subiu 1,69% e Galp Energia avançou 0,67%, mas EDP-Energias de Portugal caiu 1,69%. (Com informações da Dow Jones)

