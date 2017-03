Bolsas fecham em leve alta em NY, pressionadas por setor de energia

Os índices acionários de Nova York fecharam a sessão em leve alta nesta quinta-feira, 9, pressionadas pelo setor de energia devido ao fraco desempenho do petróleo, além de incertezas sobre a agenda econômica do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

No fim da tarde em Nova York, Dow Jones fechou em alta de 0,02%, a 20.859,43 pontos, o S&P 500 terminou com ganho de 0,08%, a 2.364,96 pontos e o Nasdaq ganhou 0,02%, a 5.838,81 pontos.

As bolsas oscilaram perto da estabilidade durante toda a sessão e o principal fator puxando-as para baixo foi o setor de energia. O petróleo pesou, com o mercado ainda reagindo ao dado de ontem que mostrou forte aumento nos estoques dos Estados Unidos.

Além disso, há dúvidas entre os investidores se os cortes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) na oferta serão suficientes para impulsionar os preços, diante dos grandes níveis de estoques pelo mundo. O contrato do WTI chegou a fechar abaixo de US$ 50, menor patamar em três meses. Os papéis da Halliburton recuaram 1,25%, os da ExxonMobil caíram 0,12%. Com melhor performance estiveram as ações de bancos.

Além disso, o líder da maioria no Senado dos EUA, o republicano Mitch McConnell, disse que a reforma tributária prometida pelo presidente Donald Trump pode demorar mais que o esperado e ficar para depois de agosto. O porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, disse durante entrevista coletiva que o governo Trump deseja manter o calendário. O secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, disse que o ideal seria aprovar as reformas antes do recesso de agosto do Congresso americano. Fonte: Dow Jones Newswires

