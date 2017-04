Bolsas fecham em baixa em NY, diante da maior busca por segurança

As bolsas de Nova York fecharam em baixa nesta terça-feira, 11, diante da maior busca por segurança nos mercados. As ações têm oscilado em Wall Street nas últimas sessões, após uma série de recordes no início de março, com investidores em busca de detalhes por ora escassos sobre potenciais mudanças na política dos EUA, disseram analistas.

O índice Dow Jones fechou em queda de 0,03%, em 20.651,30 pontos, o Nasdaq recuou 0,24%, a 5.866,77 pontos, e o S&P 500 teve baixa de 0,14%, para 2.353,78 pontos.

Outros no mercado dizem que os acontecimentos pelo mundo contribuíram para a prudência. O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, realiza sua primeira visita oficial após chegar ao posto a Moscou, enquanto autoridades da Coreia do Sul mostram preocupação com a possibilidade de um eventual ataque preventivo dos EUA na Coreia do Norte.

Analistas destacam que os mercados acionários podem ganhar impulso mais adiante na semana, com a expectativa pela divulgação de balanços.

O setor financeiro teve desempenho fraco, diante da queda nos retornos dos bônus durante o pregão. Entre as ações em foco, Morgan Stanley caiu 0,8% e Bank of America teve baixa de 0,4%. O papel do Goldman Sachs recuou 0,5%.

Ações do setor de tecnologia recuaram, com a Apple em baixa de 1,1% e a ação Class A do Facebook, de 0,8%. Amazon recuou 0,5%. Fonte: Dow Jones Newswires.

