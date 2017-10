Bolsas fecham em alta na Europa, impulsionadas por balanços de empresas

As bolsas europeias fecharam com ganhos nesta terça-feira, 2, beneficiadas por resultados corporativos em meio à temporada de balanços. Algumas praças, porém, ficaram bem perto da estabilidade e Lisboa não acompanhou o sinal das demais. O índice pan-europeu Stoxx 600, porém, fechou em baixa de 0,30%, em 389,57 pontos.

Alguns balanços fortes, como o do banco espanhol CaixaBank e o do italiano UniCredit, vieram melhores que o previsto pelo mercado, o que ajudou os índices acionários locais. Em Londres, por outro lado, a ação da Whitbread recuou em Londres, após a maior operadora hoteleira do Reino Unido registrar desaceleração nas vendas e estabilidade no lucro operacional no primeiro semestre.

Na agenda de indicadores, o índice dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro caiu de 56,7 em setembro a 55,9 em outubro, segundo a IHS-Markit. Na Alemanha, o PMI composto recuou de 57,7 a 56,9, na mesma comparação.

Na bolsa de Londres, o índice FTSE-100 fechou em alta de 0,03%, em 7.526,54 pontos. Whitbread caiu 4,8%, porém a libra mais fraca beneficiou as exportadoras e contrabalançou a fraqueza dessa ação. Lloyds subiu 0,60% e Barclays avançou 1,30%, no setor bancário, e a petroleira BP subiu 1,08% e a mineradora Glencore teve ganho de 1,44%.

Em Frankfurt, o índice DAX avançou 0,08%, a 13.013,19 pontos. A ação do Commerzbank se destacou e subiu 6,04%, em reação à notícia de que o banco teria contratado assessores financeiros para se preparar para possíveis ofertas de compra. Deutsche Bank teve ganho de 2,99% e Daimler, de 0,93%. Já RWE e Bayer recuaram 0,51% e 0,85%, respectivamente.

O índice CAC-40, da bolsa de Paris, avançou 0,15%, a 5.393,80 pontos. Crédit Agricole subiu 1,49% e Société Générale teve alta de 1,25%, entre os bancos franceses, enquanto Carrefour caiu 1,10% e Engie cedeu 0,44%. A ação da Peugeot avançou 1,49%.

Na bolsa de Milão, o índice FTSE-MIB fechou com ganho de 1,12%, a 22.629,57 pontos. UniCredit subiu 1,93%, após balanço que agradou a investidores, Intesa Sanpaolo ganhou 1,19% e Fiat se destacou e subiu 5,08%, também após resultados do terceiro trimestre, que foram bem avaliados.

Em Madri, o índice IBEX-35 subiu 0,44%, a 10.205,70 pontos. Santander, Banco de Sabadell, CaixaBank e BBVA avançaram 1,53%, 4,21%, 0,91% e 1,11%, respectivamente. Iberdrola, por outro lado, recuou 0,53%, no setor de energia.

O índice PSI-20, da bolsa de Lisboa, fechou em queda de 0,40%, em 5.414,31 pontos, na contramão dos demais. Banco Comercial Português caiu 0,75%, Altri recuou 0,27% e Galp teve queda de 0,03%, mas Ibersol avançou 0,99%. (Com informações da Dow Jones Newswires)