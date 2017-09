Bolsas fecham em alta em NY, influenciadas por acordo de Trump e por petróleo

As bolsas de Nova York encerraram o pregão desta quarta-feira, 6, em alta, impulsionadas pela diminuição dos temores após o acordo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com a oposição democrata. As ações dos setores de energia e finanças se destacaram na sessão.

O índice Dow Jones terminou com ganho de 54,33 pontos (0,25%), para US$ 21.807,64 pontos. O Nasdaq avançou 17,74 pontos (0,28%), para 6.393,31 pontos. O S&P 500 teve elevação de 7,69 pontos (0,31%), para 2.465,54 pontos.

Na tarde desta quarta-feira, Trump anunciou que houve um acordo com a oposição democrata para financiar o governo e elevar o teto da dívida durante três meses, como parte de um acerto para também garantir ajuda às vítimas do furacão Harvey. Membros do Partido Democrata já haviam anunciado a iniciativa, confirmada depois pelo presidente, que qualificou o acordo como "muito bom".

O acordo prevê o financiamento do governo e a elevação do teto da dívida até 15 de dezembro. Na visão do mercado, a costura política pode dar fôlego para que Trump consiga implantar sua ousada agenda de reformas, o que é positivo para as ações.

O presidente americano disse também que o dinheiro liberado para ajuda ao Harvey incluirá gastos com os prováveis estragos causados pela passagem do furacão Irma na Flórida. A tempestade está no Caribe e meteorologistas dizem que ele pode chegar ao sul do Estado americano até o final da semana.

A aproximação do Irma dos Estados Unidos fez com que os preços do barril do petróleo subissem, elevando também as ações das companhias do setor em Nova York. Os papéis da Chevron subiram 2,15% e da ExxonMobil ganharam 2,07%.

O setor bancário também se destacou entre as altas, se recuperando das perdas da véspera. Na terça-feira, as ações haviam liderado as perdas em Wall Street, após a diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) Lael Brainard afirmar que a instituição precisa ser cautelosa em relação a futuros aumentos de juros até que esteja confiante de que alcançará sua meta de inflação de 2%.

As ações do Bank Of America Merril Lynch subiram 0,43% e do Morgan Stanley ganharam 0,36%. Fonte: Dow Jones Newswires

Veja Também

Comentários