Bolsas fecham em alta em NY após ata do Fed

Os mercados acionários americanos fecharam em alta nesta quarta-feira, 16, com os investidores digerindo a ata do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) e uma nova crise política que atingiu o governo de Donald Trump.

O índice Dow Jones voltou a atingir os 22 mil pontos, ao fechar em alta de 0,12%, aos 22.024,87 pontos. O S&P 500 avançou 0,14%, aos 2.468,11 pontos; e o Nasdaq ganhou 0,19%, aos 6.345,11 pontos.

A ata da reunião de política monetária mais recente do Fed mostrou que os dirigentes da banco central dos Estados Unidos debateram de forma incisiva o motivo pelo qual a inflação não avança em solo americano. Alguns colocaram dúvidas sobre o momento para mais uma elevação nos juros neste ano, fazendo com que as apostas de uma alta em dezembro perdesse força.

Com isso, papéis de instituições financeiras caíram: o Goldman Sachs fechou em baixa de 0,87%; o Bank of America recuou 1,14% e o JPMorgan cedeu 0,69%. De acordo com os futuros dos Fed funds, compilados pelo CME Group, a possibilidade de uma elevação na reunião de dezembro passou de 46,7%, antes da divulgação da ata, para 39,6%.

Ações de gigantes de tecnologia novamente ganharam força: a Microsoft fechou em alta de 0,59%; o Google subiu 0,66%; e a Netflix avançou 0,88%.

Durante o pregão, no entanto, o movimento de alta foi perdendo força, após uma nova crise no governo Trump. A saída de diversos executivos dos conselhos da Casa Branca e o anúncio do fim desses fóruns pelo presidente fez com que investidores colocassem ainda mais dúvida no apoio de Trump entre políticos e empresários.

A debandada se deu após Trump dar respostas polêmicas sobre protestos que ocorreram em Charlottesville, na Virgínia, realizados por supremacistas brancos. Sinais de turbulência na Casa Branca tendem a moderar o apetite a risco por parte dos investidores. Fonte: Dow Jones Newswires

