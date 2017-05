Bolsas europeias sobem com balanços positivos e otimismo com eleição francesa

As bolsas europeias fecharam em alta nesta quinta-feira, 4, beneficiadas por uma leva de balanços positivos e por um sentimento de alívio com a situação política na França, onde um debate televisionado feito às vésperas do segundo turno terminou com a vitória do candidato centrista, Emmanuel Macron. Apesar do tombo do petróleo e dos minerais industriais, o índice pan-europeu Stoxx 600 encerrou em alta de 0,67%, aos 391,98 pontos, próximo do maior patamar em 21 meses.

O setor bancário esteve entre os de melhor desempenho na sessão, com destaque para as ações do HSBC, que subiram 2,88% após a instituição anunciar um lucro maior que o esperado no primeiro trimestre. Os papéis do alemão Commerzbank tiveram ganho de 3,09% na sessão, enquanto o francês Société Générale terminou com alta de 0,62% mesmo após postar uma queda de 19% nos lucros no primeiro trimestre.

Por outro lado, mineradoras e petrolíferas como a Anglo American (-4,16%) e a Repsol (-0,62%), cujo aumento do endividamento no trimestre não agradou investidores, foram penalizadas pela forte queda das commodities. Por outro lado, a Shell A conseguiu encerrar com ganho de 0,35% depois que a empresa anunciou um lucro quatro vezes maior no trimestre.

A vitória do Emmanuel Macron no debate presidencial de ontem foi outro fator que deu ânimo aos mercados de maneira generalizada. "Uma aparição confiante de Macron, o favorito do mercado, diminuiu ainda mais as chances de Marine Le Pen", afirmou um analista da London Capital Group.

Em Londres, o índice FTSE-100 fechou em alta de 0,19%, aos 7.248,10 pontos, após flertar com a queda no final da sessão, na esteira do petróleo. Em Paris, o CAC-40 fechou na máxima, aos 5.372,42 pontos (+1,35%).

Em Frankfurt, o DAX subiu 0,96%, aos 12.647,78 pontos, pouco abaixo da máxima histórica de 12.648.20 pontos. Em Milão, o FTSE-Mib avançou 1,98%, aos 21.169,92 pontos.

Em Madri, o Ibex-35 subiu 1,62% aos 11.012,90 pontos; e em Lisboa, o PSI-20 avançou aos 5.235,50 pontos (1,76%). Ambos os índices também fecharam nas máximas. Com informações da Dow Jones Newswires

Veja Também

Comentários