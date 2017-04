Bolsas europeias fecham sem direção única com tensões geopolíticas no radar

As bolsas europeias fecharam sem direção definida nesta quarta-feira, 12, ainda refletindo as crescentes tensões geopolíticas, que têm como atores principais Estados Unidos, Rússia, China, Síria e Coreia do Norte.

Em uma conversa por telefone com o presidente dos EUA, Donald Trump, o presidente chinês, Xi Jinping, reiterou que Pequim espera que as questões entre Pyongyang e o governo americano sejam resolvidas de forma pacífica. Além disso, os investidores ficaram atentos a sinais enviados de Moscou, já que o secretário de Estado americano, Rex Tillerson, visita a Rússia, onde se encontrou com o presidente Vladimir Putin e o com o secretário de Relações Exteriores, Sergey Lavrov.

Em um dia de agenda esvaziada de indicadores, o único relevante foi a taxa de desemprego do Reino Unido, que se manteve em 4,7% no trimestre até fevereiro, repetindo o resultado dos três meses encerrados em janeiro e permanecendo no menor nível desde meados de 1975, segundo dados publicados pelo Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS, na sigla em inglês). O resultado veio em linha com a previsão de analistas consultados pelo Wall Street Journal.

Em Londres, o índice FTSE-100 fechou em baixa de 0,22%, aos 7.348,99 pontos, puxado por ações de mineradoras. A Rio Tinto caiu 3,98% e a BHP Billiton recuou 3,54%, acompanhando os preços do cobre, que caíram com mais intensidade após um maior ceticismo em torno dos investimentos em infraestrutura por parte dos EUA. Em uma entrevista à rede de TV americana Fox Business, Trump afirmou que a reforma no sistema de saúde americano continua sendo sua prioridade, ao dizer que ela tem que ser aprovada no Congresso antes da reforma tributária.

O índice DAX da bolsa de Franfkurt subiu 0,13%, a 12.154,70 pontos, influenciado por ações de montadoras. Nesta quarta-feira, 12, a BMW avançou 0,92%; a Volkswagen fechou em alta de 0,13%; e a Daimler ganhou 0,27%.

Na bolsa de Paris, o índice CAC-40 fechou perto da estabilidade, em queda de 0,01%, aos 5.101,11 pontos. Instituições financeiras recuaram nesta quarta-feira, com o Crédit Agricole caindo 1,06%; o BNP Paribas recuando 0,49%; e o Société Générale perdendo 1,42%.

Já em Milão, o índice FTSE-MIB fechou em baixa de 0,52%, aos 20.004,93 pontos, também afetado pelo setor financeiro. Intesa Sanpaolo perdeu 0,96%, o Banco BPM caiu 3,14%; e o Unicredit recuou 2,22%.

Em Madri, o índice Ibex-35 recuou 0,54%, para 10.360,50 pontos. Já o índice PSI-20, da Bolsa de Lisboa, ganhou 0,25%, aos 4.979,35 pontos. (Com informações da Dow Jones Newswires)

