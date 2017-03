Bolsas europeias fecham na maioria em alta com petróleo e de olho no Brexit

As bolsas europeias fecharam na maioria em alta nesta quinta-feira, 30, em dia positivo para o petróleo. Os mercados em geral tiveram volatilidade e Londres registrou leve queda, com investidores atentos ao desenrolar do processo de negociação da saída do Reino Unido da União Europeia, o chamado Brexit.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou com ganhos de 0,51% (1,93 ponto), em 380,46 pontos.

Na agenda de indicadores, o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Alemanha subiu 0,2% em março ante fevereiro e registrou alta de 1,6% na comparação anual, segundo dados preliminares. Os números vieram abaixo da expectativa de alta de 0,4% e 1,8%, respectivamente, dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal. A inflação mais fraca que a previsão na Alemanha reduziu as especulações de que o Banco Central Europeu (BCE) pudesse em breve decidir elevar os juros mais cedo que o esperado, segundo a CMC Markets, o que ajudou os mercados acionários.

No Reino Unido, o secretário para o Brexit, David Davis, apresentou ao Parlamento um projeto de lei com as mudanças que Londres pretende fazer em sua legislação para substituir as leis da UE. O país e o bloco devem negociar pelos próximos dois anos a separação e os mercados estarão atentos a seus impactos para as economias e os negócios na região.

Na bolsa de Londres, o índice FTSE-100 recuou 0,06%, para 7.369,52 pontos. Entre as ações em foco, Lloyds subiu 0,17% e Herencia Resources teve ganho de 8,51%, mas Kodal Minerals recuou 3,48% e Infinity Energy caiu 9,38%. A petroleira BP teve alta de 0,10% e a mineradora Glencore subiu 1,44%.

Em Frankfurt, o índice DAX subiu 0,44%, a 12.256,43 pontos. RWE subiu 1,04% e Infineon Technologies ganhou 0,53%, mas Commerzbank e Deutsche Bank caíram 1,32% e 0,80%, respectivamente. Basf teve alta de 0,98%.

Na bolsa de Paris, o índice CAC-40 avançou 0,41%, para 5.089,64 pontos. A petroleira Total subiu 0,99%, Vallourec ganhou 4,84% e AXA avançou 0,71%. Já BNP Paribas caiu 0,39% e Crédit Agricole ficou estável.

O índice FTSE-MIB, da bolsa de Milão, fechou em alta de 0,45%, a 20.367,75 pontos. O papel da Eni subiu 1,32%, no setor de energia. Entre os bancos, BPM subiu 0,89%, UniCredit caiu 0,07% e Intesa Sanpaolo avançou 0,24%.

Em Madri, o IBEX-35 avançou 0,37%, a 10.405,90 pontos. Santander subiu 0,40% e BBVA ganhou 0,38%, mas Bankia caiu 0,38% e Banco de Sabadell teve perda de 0,47%. No setor de energia, Iberdrola subiu 0,30%.

Na bolsa de Lisboa, o índice PSI-20 teve ganho de 1,89%, a 4.980,57 pontos. Banco Comercial Português se destacou e subiu 4,38% e Galp Energia teve alta de 2,60%. Sonae subiu 2,29% e EDP-Energias de Portugal avançou 2,60%. (Com informações da Dow Jones Newswires)

