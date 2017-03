Bolsas europeias fecham na maioria em alta com início oficial do Brexit

As bolsas europeias fecharam na maioria em alta nesta quarta-feira, 29, em um dia histórico para o continente. Hoje, oficialmente o Reino Unido enviou uma carta à União Europeia para dar início formal às negociações da retirada do país do bloco, o chamado Brexit.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou com ganho de 0,33% (+1,23 ponto), para 378,53 pontos.

A premiê do Reino Unido, Theresa May, confirmou a expectativa e enviou uma carta à UE para formalizar o pedido de saída do bloco. Agora, haverá prolongadas negociações. Um porta-voz de May disse que a ideia é negociar em paralelo a saída da UE e a nova relação entre o país e o bloco, depois da separação.

Também foi destaque hoje a decisão do órgão antitruste da UE de bloquear a planejada fusão entre a London Stock Exchange (LSE) e a Deutsche Börse, que controlam as bolsas de Londres e Frankfurt, respectivamente.

Na bolsa de Londres, o índice FTSE-100 subiu 0,41%, para 7.373,72 pontos, após mostrar volatilidade. Entre as mineradoras, Anglo American avançou 1,31%, BHP Billiton subiu 2,69% e Antofagasta teve alta de 2,19%. A petroleira BP avançou 1,71%. London Stock Exchange Group foi destaque e subiu 2,71%. Já entre os bancos Barclays recuou 0,35% e Lloyds caiu 0,37%.

Em Frankfurt, o índice DAX avançou 0,44%, chegando a 12.203,00 pontos. Deutsche Bank avançou 1,32%, mas Commerzbank caiu 1,73%. No setor de energia, E.ON teve alta de 0,36%. Basf ganhou 0,61%.

Na bolsa de Paris, o índice CAC-40 avançou 0,45%, a 5.069,04 pontos. A petroleira Total subiu 0,43% e o banco BNP Paribas avançou 0,19%, mas Société Générale caiu 0,79%.

O índice FTSE-MIB, da bolsa de Milão, teve queda de 0,26%, para 20.276,80 pontos. Fiat Chrysler subiu 0,49%, porém, entre os bancos, Intesa Sanpaolo, Banco BPM e UniCredit caíram 0,79%, 0,52% e 1,24%, respectivamente.

Na bolsa de Madri, o índice IBEX-35 recuou 0,21%, para 10.367,60 pontos. O setor bancário espanhol teve desempenho negativo: Santander caiu 0,66%, CaixaBank recuou 0,50% e Bankia teve queda de 2,83%. Telefónica teve baixa de 0,86%, mas no setor de energia Iberdrola avançou 0,36%.

Em Lisboa, o índice PSI-20 avançou 0,77%, a 4.888,17 pontos. Banco Comercial Português subiu 2,16% e Galp Energia avançou 0,47%, mas Altri recuou 0,67%. (Com informações da Dow Jones Newswires).

