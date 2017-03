Bolsas europeias fecham em alta, de olho nos sinais dos EUA

As bolsas europeias subiram nesta quinta-feira, 23, beneficiadas pela sessão positiva em Wall Street durante o pregão no continente. Além disso, investidores monitoraram as negociações em Washington para a aprovação da reforma de saúde defendida pelo presidente americano, Donald Trump, uma votação vista como um teste para a agenda pró-crescimento do republicano.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,80% (3,01 pontos), em 377,04 pontos.

Na agenda de indicadores, o índice de confiança do consumidor da Alemanha elaborado pelo instituto GfK caiu de 10,0 em março para 9,8 na pesquisa para abril. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam estabilidade. No Reino Unido, as vendas no varejo avançaram 1,4% em fevereiro ante janeiro, acima da previsão de +0,4% dos economistas. Na zona do euro, o índice de confiança do consumidor preliminar subiu de -6,2 em fevereiro para -5,0 em março. Analistas previam alta maior, para -5,8.

Na bolsa de Londres, o índice FTSE-100 fechou em alta de 0,22%, em 7.340,71 pontos. Entre as mineradoras, Anglo American e Antofagasta recuaram 0,91% e 0,83%. Já entre os bancos Lloyds subiu 1,18% e RBS avançou 2,13%, enquanto a petroleira BP teve ganho de 0,41%.

Em Frankfurt, o índice DAX avançou 1,14%, para 12.039,68 pontos. No setor bancário, Deutsche Bank e Commerzbank tiveram alta de 0,19% e 1,58%, respectivamente. No setor de energia, E.ON subiu 0,82%. A companhia aérea Lufthansa teve alta de 3,53%.

Na bolsa de Paris, o índice CAC-40 subiu 0,76%, para 5.032,76 pontos. Crédit Agricole subiu 1,27% e Total teve alta de 0,56%, enquanto Société Générale avançou 1,52%.

O índice FTSE-MIB, da bolsa de Milão, avançou 1,07%, a 20.167,49 pontos. Entre os bancos italianos, Intesa Sanpaolo subiu 1,60% e Banco BPM teve alta de 0,74%. No setor de energia, ENI subiu 0,94%.

Na bolsa de Madri, o índice IBEX-35 fechou com ganho de 0,93%, em 10.324,90 pontos. Santander teve alta de 0,76% e Banco de Sabadell subiu 1,80%.

Em Lisboa, o índice PSI-20 teve alta de 1,04%, em 4.667,63 pontos. Banco Comercial Português se destacou e subiu 4,90% e Galp teve alta de 0,71%. (Com informações da Dow Jones Newswires)

