Bolsas europeias fecham em alta com noticiário corporativo e dados da Alemanha

As bolsas europeias fecharam em alta nesta sexta-feira, 12, beneficiadas pelo noticiário corporativo, balanços positivos e o Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha, que veio em linha com as expectativas.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,31%, aos 395,63 pontos, acumulando alta de 0,35% na semana.

Os negócios foram impulsionados por notícias sobre fusões e aquisições na região. Os papéis da Deutsche Telekom subiram 4,88% após notícias de que sua unidade nos Estados Unidos possa estar próxima de uma fusão. A francesa Havas subiu 9,21% após relatos de que a Vivendi planeja fazer uma oferta pela compra da participação do Group Bollore na empresa de marketing e relações públicas. Separadamente, a britânica AstraZeneca teve ganho de 9,03% após resultados positivos nos testes de um medicamento contra o câncer.

Entre os balanços, destaque para a ThyssenKrupp, que caiu 4,06% após cortar sua previsão de lucros para 2017. Já a ArcelorMittal recuou 8,20% mesmo registrando um lucro líquido uma vez maior no período, para US$ 1 bilhão.

Investidores também deram boas vindas à notícia de que o Produto Interno Bruto (PIB) acelerou no primeiro trimestre do ano. Na comparação trimestral, houve alta de 0,6% no período, ao passo que a economia expandiu 1,7% na comparação anual. Os resultados vieram em linha com a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal.

Em Londres, o índice FTSE-100 fechou em alta de 0,66%, aos 7.435,39 pontos, na máxima, com a desvalorização da libra favorecendo as empresas exportadoras listadas no país. Em Paris, o CAC-40 também encerrou na máxima, aos 5.405,42 pontos (+0,41%). Na semana, o ganho acumulado das duas bolas é de, respectivamente, +1,89% e -0,50%.

Em Frankfurt, o índice DAX subiu aos 12.770,41 pontos. Em Milão, o FTSE-Mib registrou ganhos de 0,33%, aos 21.575,45 pontos. Na semana, eles acumulam alta de 0,42% e de 0,43%, respectivamente.

A bolsa de Madri fechou em alta de 0,33%, aos 10.897,00 pontos, e a bolsa de Lisboa, com ganho de 0,12%, aos 5.237,15 pontos. Na semana, elas acumulam perda de 2,4% e 0,34%, respectivamente.

