Bolsas europeias fecham em alta, beneficiadas por balanços e indicadores

As bolsas europeias fecharam em alta nesta quarta-feira, 1, com foco em notícias corporativas e também em indicadores da região. A bolsa de Lisboa foi exceção e teve leve baixa. Além da influência local, houve expectativa pela decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), que sairia apenas depois do fechamento na Europa.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,84% (3,02 pontos), em 363,14 pontos.

Entre os indicadores, o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) da indústria da Alemanha subiu de 55,6 em dezembro para 56,4 em janeiro, no maior nível em três anos, segundo a IHS Markit. O PMI industrial da zona do euro avançou de 54,9 em dezembro para 55,2 em janeiro, atingindo o maior nível em 69 meses e acima da previsão de 55,1.

Na bolsa de Londres, o índice FTSE-100 fechou com ganho de 0,12%, em 7.107,65 pontos. Entre os bancos, Lloyds subiu 0,75% e Barclays teve alta de 1,21%. No setor de mineração, Anglo American e Antofagasta avançaram 0,99% e 0,06%, respectivamente.

Em Frankfurt, o índice DAX subiu 1,08%, para 11.659,50 pontos. Os bancos se destacaram, com Commerzbank em alta de 2,26% e Deutsche Bank, de 4,30%. Já no setor de energia o papel da E.ON caiu 0,72%. Siemens teve ganho de 5,63%, após elevar sua projeção para todo o ano e divulgar um balanço que superou as expectativas.

Na bolsa de Paris, o CAC-40 avançou 0,96%, chegando a 4.794,58 pontos. O papel da Essilor caiu 1,9% e o da Orange recuou 0,4%. Já entre os bancos Crédit Agricole subiu 0,53% e Société Générale avançou 1,70%. AXA avançou 1,94% e Soitec teve ganho de 5,11%.

O índice FTSE-MIB, da bolsa de Milão, fechou em alta de 0,81%, para 18.740,65 pontos. No setor bancário, Intesa Sanpaolo subiu 1,38%, Banco BPM avançou 1,14% e Unione di Banche Italiane teve ganho de 1,99%. Já a petroleira Eni caiu 0,56%.

Na bolsa de Madri, o índice IBEX-35 avançou 0,17%, para 9.330,80 pontos. Entre os bancos, Santander subiu 1,11%, mas Banco Popular Español e BBVA recuaram 1,15% e 1,39%, respectivamente. O papel da Mapfre subiu 2,14%, enquanto o da Telefónica perdeu 0,36%.

Em Lisboa, o PSI-20 foi na contramão da maioria e caiu 0,16%, para 4.467,94 pontos. EDP-Energias de Portugal caiu 2,99% e Galp Energia recuou 0,88%, enquanto Banco Comercial Português avançou 4,54% e Banco BPI teve ganho de 0,09%. (Com informações da Dow Jones Newswires)

