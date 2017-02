Bolsas europeias caem, com foco em balanços e realização de lucros

As bolsas europeias fecharam em baixa nesta sexta-feira, 24, em reação a alguns resultados corporativos que frustraram o mercado. Além disso, houve realização de lucros em alguns casos, após altas recentes, e fraqueza em geral no setor de energia, em uma sessão negativa para o petróleo.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em queda de 0,69% (2,59 pontos), em 370,26 pontos.

Na bolsa de Londres, o índice FTSE-100 fechou em baixa de 0,38%, em 7.243,70 pontos, e na semana teve recuo de 0,77%. No setor bancário, Lloyds caiu 0,39% hoje e Barclays cedeu 1,38%. Entre as mineradoras, Glencore caiu 1,16%, e Anglo American e Antofagasta recuaram 1,34% e 2,06%, respectivamente. A petroleira BP teve baixa de 0,73%. Royal Bank of Scotland, por sua vez, teve queda forte, de 4,49%, após divulgar balanço que mostrou prejuízo pelo nono ano consecutivo, além de anunciar corte de custos.

Em Frankfurt, o índice DAX recuou 1,20%, para 11.804,03 pontos, mas na semana subiu 0,40%. Operadores disseram que houve realização de lucros hoje na bolsa alemã, mas que a tendência de alta continua a existir. Entre as ações em foco, Basf teve queda de 2,9%, com realização de lucros após a divulgação de seu balanço do quarto trimestre. Entre os bancos, Commerzbank caiu 2,81% e Deutsche Bank recuou 2,16%.

Na bolsa de Paris, o índice CAC-40 caiu 0,94%, para 4.845,24 pontos, e na semana teve queda de 0,46%. O papel do Crédit Agricole recuou 1,54% e Société Générale teve baixa de 1,23%, enquanto a companhia aérea Air France caiu 0,98%.

O índice FTSE-MIB, da bolsa de Milão, fechou em baixa de 1,18%, em 18.596,66 pontos, e caiu 2,16% na semana. No setor bancário italiano, Intesa Sanpaolo caiu 2,26%, UniCredit teve queda de 2,25% e Banco BPM recuou 6,65%. A montadora Fiat teve queda de 3,15% e a petroleira Eni perdeu 0,76%.

Na bolsa de Madri, o IBEX-35 recuou 0,42%, para 9.453,50 pontos, e teve baixa de 0,49% na semana. Banco Santander caiu 1,31% e Banco Popular Español recuou 1,36%. No setor de energia, Iberdrola subiu 0,72%, mas Repsol caiu 0,50%.

Em Lisboa, o índice PSI-20 fechou em queda de 0,32%, em 4.619,29 pontos, e caiu 0,46% na semana. Banco Comercial Português teve baixa de 1,87% e Galp Energia subiu 0,44%, enquanto EDP Renováveis caiu 0,53%. (Com informações da Dow Jones Newswires)

