Bolsas de NY: tensão política e mudança em reforma tributária geram cautela

Os mercados acionários encerraram o pregão desta segunda-feira, 30, em baixa, influenciados por questões políticas envolvendo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e por possíveis mudanças na reforma tributária no projeto a ser divulgado nesta semana.

O índice Dow Jones fechou em baixa de 0,36%, aos 23.348,74 pontos; o S&P 500 perdeu 0,32%, aos 2.572,83 pontos; e o Nasdaq caiu 0,03%, aos 6.698,96 pontos.

Durante a manhã desta segunda-feira, o conselheiro especial Robert Mueller, que investiga a suposta interferência da Rússia na eleição presidencial americana, indiciou dois ex-assessores de Trump: o ex-diretor da campanha, Paul Manafort, e o assessor econômico Rick Gates. Outro ex-assessor de Trump, George Papadopoulos fez um acordo de delação premiada com a investigação de Mueller, onde disse ter proposto um encontro entre Trump e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, durante a campanha.

Com isso, a busca por segurança foi fortalecida e ganhou ainda mais impulso após relatos de que deputados republicanos desejam alterar a reforma tributária de Trump em relação ao corte do imposto corporativo. No projeto desejado pela Casa Branca, o imposto corporativo cairia automaticamente dos 35% para 20% assim que a proposta fosse aprovada. No entanto, cogita-se no mercado que a redução do imposto para as empresas poderá se dar de forma gradual, caindo três pontos porcentuais a cada ano e chegando no nível de 20% somente em 2022. A proposta de reforma tributária deverá ser apresentada na próxima quarta-feira na Câmara.

Tendo esses dois assuntos como pano de fundo, os mercados acionários não resistiram e devolveram parte dos ganhos registrados na última semana. O Nasdaq, no entanto, ainda foi apoiado por papéis de tecnologia como Apple (+2,25%) e Facebook (+1,12%), que chegou a atingir máxima histórica intraday, aos US$ 180,69. As duas companhias divulgam balanços nesta semana.

A Netflix, por sua vez, chegou a cair mais de 1%, mas fechou em baixa de 0,59%, após a companhia anunciar o fim da série House of Cards, após um escândalo de abuso sexual envolvendo o protagonista Kevin Spacey. Fonte: Dow Jones Newswires