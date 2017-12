Bolsas de NY têm leve queda em dia de baixo volume de negócios

As bolsas de valores dos Estados Unidos fecharam em leve queda nesta sexta-feira, 22, em um dia de baixo volume de negócios, em razão das festas de fim de ano. No entanto, os índices conseguiram registrar ganhos semanais.

O índice Dow Jones fechou em queda de 0,11%, aos 24.754,06 pontos; o S&P 500 avançou 0,05%, para 2.683,34 pontos; e o Nasdaq fechou em queda de 0,08%, para 6.959,96 pontos. Na semana, o Dow Jones subiu 0,42%; o S&P 500 ganhou 0,28% e o Nasdaq avançou 0,34%.

O recuo acontece no final de uma semana agitada em Washington, com a aprovação pelo Congresso da reforma tributária dos republicanos e de uma medida provisória para impedir a paralisação do governo. Analistas dizem, porém, que esses fatores já foram precificados no mercado.

O S&P está no caminho de observar um ganho de 1% no mês, marcando o nono mês seguido de alta, na maior série de avanços mensais desde 1983. Os papéis ainda podem avançar na próxima semana. Desde sempre, durante as cinco últimas sessões do ano e nas primeiras duas sessões do ano novo, o S&P 500 avançou em 75% das vezes, de acordo com o WSJ Market Data Group. Alguns analistas apelidaram a alta de "rali do Papai Noel".

Nesta sexta, as ações oscilaram entre perdas e ganhos antes de fecharem em queda. As ações das empresas de saúde foram as que apresentaram os piores resultados, com a Celgene recuando 1,4%.

Já o setor de energia se beneficiou do avanço dos preços do petróleo e avançou 0,22% no S&P 500. A ExxonMobil ganhou 0,14% e a Chevron subiu 0,13%. (Com informações da Dow Jones Newswires)