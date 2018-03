Bolsas de NY sobem em meio à oposição a plano de tarifação em Washington

As bolsas de valores dos Estados Unidos fecharam em alta nesta terça-feira, 6, ao passo em que os investidores ponderavam os sinais de oposição em Washington ao plano do presidente, Donald Trump, de impor tarifas às importações de aço e alumínio.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,04%, aos 24.884,12 pontos; o S&P 500 subiu 0,26%, para 2.728,12 pontos; e o Nasdaq subiu 0,56%, encerrando aos 7.372,01 pontos.

Apesar dos tombos na semana passada em meio a temores de uma guerra comercial com os planos de Trump, a oposição às tais tarifas entre autoridades do Partido Republicano ajudou a diminuir o nervosismo dos investidores.

O presidente da Câmara dos Representantes, Paul Ryan, disse que a Casa Branca deveria ter uma postura mais cautelosa sobre o tema.

Ainda assim, investidores carregam em mente o impacto das tarifas comerciais, bem como as preocupações sobre a inflação, segundo Kate Warne, estrategista de investimento da Edward Jones.

Hoje os ganhos foram amplos, no S&P 500, com nove de 11 setores do S&P 500 observando avanços no dia. As ações das companhias do setor de Materials conduziram os ganhos em Wall Street, subindo 1,1% e verificando o segundo dia seguido de ganhos.

As ações das companhias do setor de consumo subiram 0,7% no S&P 500. A Leggett & Platt viu seus papéis avançarem 3,6% e a Netflix ganhou 3,2%.

Enquanto isso, o setor de serviços públicos do S&P 500 caiu 1,4%. A FirstEnergy perdeu 2,4%.