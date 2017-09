Bolsas de NY sobem e Dow Jones tem maior série de ganhos trimestrais desde 1997

As bolsas de valores dos Estados Unidos fecharam em alta nesta sexta-feira, 29, com o Nasdaq e o S&P 500 registrando novos recordes de fechamento no dia, e os três indicadores verificando fortes ganhos trimestrais, em meio a balanços corporativos sólidos e dados econômicos positivos.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,11%, aos 22.405,09 pontos; O índice S&P 500 subiu 0,37%, para 2.519,36 pontos; e o Nasdaq avançou 0,66%, encerrando aos 6.495,96 pontos. No trimestre, o Dow Jones teve ganho de 4,94%; o S&P 500 subiu 3,96%; e o Nasdaq ganhou 5,79%.

É o oitavo trimestre consecutivo de alta do Dow Jones, a maior série de ganhos desde 1997. Alguns dos maiores ganhadores nos últimos três meses foram as companhias de energia, impulsionadas pelo aumento do preço do petróleo, cujo contrato em Nova York teve alta trimestral de 12%.

Quase todos os 11 setores do S&P 500 encerraram o trimestre em alta, exceto pelas empresas de consumo, que encerraram no vermelho.

"Os fundamentos são bons, estamos vendo expansão econômica em praticamente todos os países, e contanto que permaneçamos constantes, os mercados devem ganhar", disse Jack Ablin, chefe de investimento do BMO Private Bank. "Os investidores estão relativamente otimistas com os fundamentos e parecem estar ignorando os fatores negativos", completou.

Outubro traz o próximo teste desses fundamentos, quando as corporações revelam seus resultados trimestrais mais recentes. Enquanto elas devem mostrar uma desaceleração modesta no crescimento dos lucros, o fato é que prosseguimento com os planos dos republicanos de reduzir os impostos pode oferecer um impulso para a economia e para o mercado acionário, de acordo com alguns investidores.

No dia, os setores de maior destaque foram tecnologia (0,75%), saúde (0,58%) e financeiro (0,33%). A Apple viu seus papéis avançarem 0,36%, a American Express ganhou 0,36% e a Pfizer subiu 0,28%. Fonte: Dow Jones Newswires

