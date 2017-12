Bolsas de NY sobem com otimismo do investidor em relação ao Orçamento federal

Os principais índices acionários de Nova York encerraram a sessão desta quinta-feira, 7, em alta, impulsionados pela expectativa de aprovação da extensão temporária do teto da dívida dos Estados Unidos.

O dia foi de negociações intensas em Washington, à medida que os deputados republicanos buscam uma saída para o impasse em relação ao Orçamento federal. O teto atual vale somente até esta sexta-feira e, diante da falta de acordo pelo texto válido para todo o ano fiscal, surgiu na noite de ontem a possibilidade de uma elevação parcial dos gastos, que valeria até 22 de dezembro.

O presidente da Câmara dos Representantes, Paul Ryan, garantiu que a elevação parcial do teto será aprovada e que pode nem precisar do apoio democrata. "Contamos apenas com os votos da base. Sinto uma coisa muito boa aqui", disse.

O otimismo de Ryan foi sentido também pelos mercados. O índice Dow Jones fechou em alta de 70,57 pontos (+0,29%), aos 24.211,48 pontos. O Nasdaq avançou 36,46 pontos (+0,54%), para 6.812,84 pontos. E o S&P 500 subiu 7,71 pontos (+0,29%), para 2.636,98 pontos.

No noticiário corporativo, os papéis da Boeing se destacaram entre as principais altas (+1,33%), com os investidores renovando o otimismo com as projeções da companhia.

Já as ações da General Eletric subiram 0,28%, depois de a companhia informar o corte de 12 mil postos de trabalho, em um esforço para reduzir os custos. Fonte: Dow Jones Newswires