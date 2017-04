Bolsas de NY sobem, apoiadas por eleição na França e expectativa com Trump

As bolsas de Nova York fecharam com ganhos superiores a 1% nesta segunda-feira, 24, após os resultados do primeiro turno eleitoral na França. Uma onda de alívio global ocorreu após a votação do domingo, vencida pelo centrista Emmanuel Macron. Embora Marine Le Pen, de extrema-direita, continue na disputa, a avaliação de que diminuíram os riscos de uma vitória da candidata cética em relação à zona do euro e à União Europeia ajudou o humor. Além disso, os índices acionários bateram máximas à tarde, após o Wall Street Journal informar sobre a possibilidade de um anúncio de um grande corte em impostos corporativos nesta quarta-feira nos Estados Unidos.

O índice Dow Jones fechou em alta de 1,05%, em 20.763,89 pontos, o Nasdaq avançou 1,24%, a 5.983,82 pontos, sua nova máxima histórica no fechamento, e o S&P 500 teve ganho de 1,08%, a 2.374,15 pontos.

O setor financeiro se destacou entre as altas. A vitória de Macron no primeiro turno deixou em candidato em boa posição para derrotar Le Pen no segundo, em 7 de maio. Uma pesquisa divulgada depois do resultado da primeira votação mostrou o centrista com 62% e Le Pen com 38%. O conservador François Fillon e o socialista Benoît Hamon, derrotados no domingo, já anunciaram apoio a Macron. "As visões radicais dela Le Pen sobre imigração, a União Europeia e o euro devem enfrentar sólida resistência da maioria da população", previu Ipek Ozkardeskaya, analista sênior de mercado da LCG, em nota aos clientes.

Os investidores também esperavam ouvir mais sobre o "massivo" pacote tributário prometido pelo presidente dos EUA, Donald Trump. O presidente comentou no sábado no Twitter que faria um grande anúncio nesta área na quarta-feira. O Wall Street Journal divulgou hoje, com base em relatos de fontes no governo, que a intenção de Trump é cortar o imposto corporativo dos 35% atuais para 15% nos EUA.

Nesta segunda-feira, o secretário de Tesouro americano, Steven Mnuchin, disse que o plano "se pagará por si", por meio do crescimento econômico. Fonte: Dow Jones Newswires

