Bolsas de NY renovam recordes de fechamento com bancos e Apple

Os mercados acionários americanos renovaram máximas históricas de fechamento nesta terça-feira, 12, ajudados pelo setor financeiro. O evento da Apple também exerceu influência nas bolsas de Nova York, apesar de a companhia ter terminado o pregão em queda.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,28%, aos 22.118,86 pontos; o S&P 500 avançou 0,34%, aos 2.496,48 pontos; e o Nasdaq ganhou 0,34%, aos 6.454,28 pontos.

O evento da Apple em Cupertino, na Califórnia, para apresentar novos produtos teve reação mista entre os investidores. A terceira geração de relógios inteligentes da companhia e a nova Apple TV 4K garantiram um gás aos papéis da Apple em um primeiro momento. No entanto, o movimento não teve continuidade devido a uma falha no sistema de reconhecimento facial do iPhone X, o principal destaque da companhia para comemorar os dez anos da linha de smartphones. Com isso, os papéis da Apple fecharam em baixa de 0,42%, a US$ 160,82.

Apesar da queda nas ações da gigante de tecnologia, os recordes em Nova York encontraram apoio em informações dadas pela própria Apple, que anunciou parcerias com a Netflix (+1,88%) e com a ESPN, que pertence à Walt Disney (+0,82%).

Os danos menores do que o previsto pela passagem da tempestade tropical Irma nos Estados Unidos e a falta de novidades bélicas envolvendo a Coreia do Norte estiveram no pano de fundo para o otimismo dos investidores, que foram às compras. Papéis de instituições financeiras registraram fortes ganhos nesse cenário: o Goldman Sachs subiu 2,21%, o Bank of America avançou 2,53% e o Wells Fargo ganhou 1,80%. Fonte: Dow Jones Newswires

