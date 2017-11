Bolsas de NY renovam recordes apoiadas por resultados corporativos sólidos

As bolsas de valores dos Estados Unidos encerraram em alta nesta quarta-feira, 8, renovando fechamentos recordes, apoiadas por balanços corporativos positivos.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,03%, aos 23.563,36 pontos; o S&P 500 avançou 0,14%, para 2.594,38 pontos; e o Nasdaq subiu 0,32%, para 6.789,12 pontos.

O crescimento dos lucros da maioria das empresas que divulgaram balanços ajudou a impulsionar os índices para vários recordes neste ano. No entanto, alguns analistas tenham alertado que as expectativas pela continuidade do crescimento dos lucros podem impedir que os papéis continuem avançando por muito tempo.

Mais de 85% das companhias do S&P 500 divulgaram os resultados do terceiro trimestre até a manhã desta quarta-feira, com cerca de três quartos delas superando as expectativas, de acordo com a FactSet.

A maior empresa do S&P 500 atingiu um outro marco hoje, após reportar o maior crescimento trimestral em dois anos, na semana passada. As ações da Apple subiram 0,82%, tornando-se a primeira empresa pública dos EUA a atingir um valor de mercado de US$ 900 bilhões.

As ações da Snap, que não está listada no S&P 500, caíram 14,62% após a empresa informar que seus resultados trimestrais ficaram aquém das expectativas. As ações da empresa chegaram a cair 20% no after hours em Nova York, ontem, mas reduziu as perdas após a revelação de a chinesa Tencent Holdings comprou uma fatia de 12%.

As ações da Humana caíram 5,01%, após a seguradora de saúde dizer que os lucros recuaram no último trimestre, ao passo em que a empresa cortava sua força de trabalho.

A Time Warner também está entre as empresas que apresentaram o pior resultado, com seus papéis caindo 6,51%, após um executivo da AT&T alertar pela primeira vez que a companhia não está certa em relação ao cronograma para a sua planejada aquisição da Time Warner. Fonte: Dow Jones Newswires